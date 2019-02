UPCN ganó y cerró un weekend con dos importantes victorias

UPCN San Juan Voley venció a UNTreF Voley de visitante y logró sumar todos los puntos en juego en su incursión por Buenos Aires durante el 12do weekend de la Liga de Vóleibol Argentina. Los sanjuaninos derrotaron a los "universitarios" por 3 a 0 y consiguieron la segunda victoria del fin de semana, para mantenerse en la zona de vanguardia del torneo (el viernes le habían ganado a River). Los Cóndores fueron contundentes ante UNTreF, que venía de cinco festejos consecutivos, y se impusieron con parciales de 25-19, 25-20 y 25-22, para alcanzar la undécima victoria en el campeonato. Ahora el equipo volverá a San Juan y su próximo partido será el miércoles en el Aldo Cantoni, ante Libertad Burgi.





En el primer set, el boqueo le permitió a UPCN despegarse de su rival y Zbigniew Bartman, con una paralela, afirmó la ventaja al colocar el 8-5. Y fue con el saque de polaco y una misma rotación, que los sanjuaninos sumaron tres puntos más para llevar la diferencia a 11-5. UNTReF, con el brazo pesado de Santiago Darraidou, trepó hasta quedar 16-17. Sin embargo, UPCN volvió a acelerar y rápidamente se colocó 23-18. Entonces Bartman colocó el set ball con una parelal y un saque de Mauro Aguilera que quedó en la red le dieron a UPCN el triunfo parcial: 25-19.





La segunda parte fue de equilibrio y paridad. Tras un comienzo palo y palo, de punto a punto, UNTreF se puso al frente en el marcador, pero entonces los dirigidos por Armoa recuperaron terreno, empataron y quedaron 14-13. La regularidad de Martín Ramos, el criterioso armado de Maximiliano Cavanna y el poder de ataque de UPCN le permitió al equipo abrir la brecha y quedar 23-20. Cavanna con un bloqueo y un ataque de Lautaro Verdún que quedó largo puso a UPCN 25-20.





En el tercer set, UNTreF abrió con intensidad. Darraidou lastimó y se puso 7-4, pero entre los ataques de Nicolás Lazo y Bartman y errores no forzados del local, Los Cóndores lograron empatar en 7. Luego, mantuvieron su efectividad y solidez para controlar a su rival. Guilherme Hage metió al equipo en zona de definición (20-17) y Nikita Stulenkov amplió luego con un bloqueo. Sin embargo, el local no bajó los brazos y con el saque de Maximiliano Scarpin logró empatar en 22. UPCN no perdió su frialdad, Ramiro Nielson presionó con el saque, con un ace puso el match ball y luego Nicolás Lazo lo cerró 25-22. Fue victoria 3-0 y alegría por duplicado en el weekend