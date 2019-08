Un rival de Argentina podría bajarse del Mundial de basquet por problemas económicos

A 11 días para el inicio del Mundial de China 2019, una noticia mantiene en vilo al mundo del básquet. La selección de Nigeria podría bajarse de la competencia a raíz de sus graves problemas económicos.





La situación comenzó a ganar trascendencia desde hace algunos días, cuando el plantel comenzó a realizar huelgas a raíz de las promesas incumplidas por parte de los mandatarios, quienes nunca enviaron los fondos correspondientes para realizar una preparación acorde y costear los costos para viajar y alojarse en el país asiático durante la competencia.





"Desafortunadamente no llegan los fondos desde el Ministerio para facilitarnos el alojamiento y la movilidad para poder seguir adelante. Realmente no sé cuándo vamos a viajar, se suponía que íbamos a jugar un amistoso el 22, pero no están los fondos. Estoy un poco decepcionado", explicó ante la prensa el entrenador Alex Nwora.





Con el correr de las horas, la situación de Nigeria se agrava, ya que el inicio del torneo es el 31 de agosto. Los africanos integran el Grupo B junto a Argentina, Rusia y Corea del Sur.





"Si esto continúa así, va a ser muy difícil que los jugadores que vienen por primera vez vuelvan a hacerlo en otra oportunidad. Estamos tratando de construir una dinastía, pero la ayuda no llega. Es descorazonador para el país, estos muchachos dejan todo para representar a la nación. No podemos finalizar lo que comenzamos", se lamentó el director técnico.





Por su parte, el mánager de la selección, Musa Adamu, durante una conferencia de prensa explicó: "No sabemos cuándo vamos a viajar a China. El equipo está aquí, en Nigeria. La Federación está esperando a que el Ministerio pague para que podamos ir".





"¡A dos semanas del inicio del Mundial FIBA, la Comisión de Deportes de Nigeria se niega a liberar el dinero que se nos asignó para capacitación, viajes y comida! Tenemos un equipo especial y posiblemente el mejor hasta ahora. Espero que esto se resuelva pronto...", suplicó a través de las redes sociales el ex Golden State Warriors y actual jugador del Beijing Ducks Ekpe Udoh, una de las principales figuras del equipo.





Fuente: infobae.com

Nigeria, que su mejor actuación fue llegar a los octavos de final en 2006, tiene previsto enfrentar el 31 de agosto a Rusia. El lunes 2 de septiembre se mediría ante Argentina y el miércoles 4 chocaría ante Corea del Sur.