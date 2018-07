Un refuerzo de Racing se rompió los ligamentos cruzados antes del debut

Pésima noticia en Racing. De esas que nadie quiere leer ni escuchar. Mauricio Martínez se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y estará, como mínimo, seis meses afuera de las canchas. El volante de 26 años había llegado a la Academia proveniente de Rosario Central hace apenas unos días y en la tarde del miércoles dejó la práctica con mucho dolor en su rodilla derecha en lo que en principio era un fuerte traumatismo. Sin embargo, el dolor de Caramelo fue in crescendo y el pronóstico en horas de la noche no era nada bueno. Tras ser sometido a estudios de urgencia, se confirmó la peor noticia para el jugador y para todo Racing.

El Chacho Coudet sufre. Se cae un soldado a apenas una semana de haber llegado. Para colmo, su arribo involucró la salida de dos futbolistas: Miguel Barbieri, quien fue a préstamo a Rosario Central y Nelson Acevedo, volante al que Racing le vendió el 50 % de su ficha a Unión de Santa Fe.





A priori, en ese 2 x 1 no había mayores problemas para Racing ya que Martínez puede jugar tanto de volante central como de zaguero. ¿Y ahora? Si el plantel no tenía demasiado recambio hasta antes de la lesión de Martínez, ahora el panorama es más que preocupante. Sin reemplazo natural de Nery Domínguez luego de la partida de Meli al Vitoria y el Pulpo González al Tijuana, y con menor recambio en la zaga central, la dirigencia de Racing deberá salir al mercado de pases para cubrir el vacío que dejará la grave lesión del ex Rosario Central.

Por si algo faltara en esta situación, Caramelo aún no ha estampado la firma de su contrato. Si bien ya estaba todo arreglado tanto con el jugador como con los clubes a los que se les compró el pase, se esperaba que Martínez ponga el gancho en estos días. De todas maneras, esta lesión no hace peligrar su llegada formal a Racing y seguramente la firma de contrato por cuatro años llegue en las próximas horas.