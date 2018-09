Un partidazo: River visita a San Lorenzo

San Lorenzo y River, dos equipos que empataron los tres partidos que jugaron, buscarán este sábado su primera victoria en la Superliga argentina en el viejo clásico a disputarse en el Bajo Flores, por la 4ª fecha del certamen.





El encuentro se disputará desde las 20 en el Bajo Flores, con el arbitraje de Jorge Baliño.





El equipo azulgrana, que también sigue en carrera en la Copa Sudamericana, viene de empatar como visitante con Unión (1-1), punto en el que tuvo mucho que ver el arquero Nicolás Navarro, quien incluso atajó un penal.





Pensando en el choque ante River, el entrenador Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas, ya que hay un acuerdo de palabra entre los dirigentes de ambos clubes para que el volante no enfrente a su ex club.





Mientras, el elenco millonario llega de empatar como local ante Argentinos Juniors (0-0) y tampoco pudo ganar aún en la Superliga, pero entre semana consiguió un contundente triunfo en el estadio Monumental sobre Racing Club (3-0) por la Copa Libertadores, lo que renovó los ánimos del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.





Si bien el Muñeco no dio pistas de cuál será la alineación para visitar a San Lorenzo, debido a que espera la evolución de los futbolistas que le ganaron a la Academia, podría disponer el regreso de Gonzalo Martínez, marginado de la Copa por una sobrecarga en la pierna derecha.





También este sábado se jugarán dos encuentros. En Florencio Varela, desde las 13.15, Defensa y Justicia, de buen comienzo en el torneo, recibirá a Belgrano de Córdoba, que está en una ubicación expectante tras un triunfo y dos empates, con el arbitraje de Mauro Vigliano, en tanto que en el Sur bonaerense, Banfield, que busca su primer triunfo en el certamen y de local, será anfitrión del maltrecho Patronato de Paraná, en un encuentro que comenzará a las 15.30, y que contará con el arbitraje de Andrés Merlos.