Un grande de Argentina quiere a Lucas Pratto para jugar la próxima Libertadores

Lucas Pratto estuvo en la mira de River en 2014, pero tras la negativa de Vélez el pase finalmente no se concretó. De cara al 2018, Marcelo Gallardo volvería a hacer un pedido por el futbolista y el Oso ya se hizo eco de los rumores.

"Siempre que suena mi nombre en equipos como River y Boca, me genera orgullo, pero por ahora no me llamó nadie", expresó el atacante del San Pablo.

El goleador, de 29 años, llegó al conjunto paulista en 2017, luego de que pagaran 6 millones de dólares por el 50% de su ficha.

Sobre una hipotética negociación, Pratto reconoció que es complicado por los números que se manejan en la economía argentina, pero dio a conocer un detalle que podría facilitar la operación: "Es difícil, pero no hay cláusula de salida y eso puede ser una ventaja".

Por último, el atacante recordó el año 2014, cuando el Millonario lo fue a buscar al Fortín: "Sé que cuando estaba en Vélez habían ofrecido un dinero, pero Calello no aceptó".