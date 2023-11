Un futbolista de 28 años falleció mientras jugaba un partido

El ganhés, quien fue considerado una de las grandes esperanzas del fútbol de su país, tuvo pasos por el F. C. Liefering, el S. C. Austria Lustenau y el F. C. Blau-Weiß Linz de Austria, el F. C. Zürich y el BSC Old Boys de Suiza, el Levante y el Real Zaragoza de España, y el Vejle Boldklub de Dinamarca.

"En nombre del Levante, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro ex jugador, Raphael Dwamena. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este difícil momento. Su legado en nuestro club perdurará siempre", publicó el club valenciano en sus redes sociales.

La reciente muerte de Dwamena ya generó un debate en los medios de Albania, que plantearon que la Federación no debería haberle permitido jugar teniendo en cuenta sus antecedentes cardíacos.

En homenaje al futbolista, la Federación decidió suspender todos los partidos previstos para este sábado.