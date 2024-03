El entrenador y promotor criticó duramente a la Federación de Box de Río Negro y dijo que “se hacen todos los técnicos y jueces, le dan carnet a todo el mundo. En cada evento que organizamos nos vuelven locos. Es un festival al que van 200 personas, perdemos plata, pero a ellos hay que pagarles”.

Sobre los hechos, explicó que “me pidió que suba una mujer al rincón, pero a la chica la entreno yo, que tengo licencia nacional. En la zona no hay entrenadoras. Cuando sonó la campana, yo me estaba por bajar el ring, pero vino al rincón, le empezó a contar y decretó el nocaut. ‘Usted no se bajó del ring’, me decía, pero no me dio tiempo”.

Qué dice el reglamento

Las boxeadoras deben tener una entrenadora en el rincón, de acuerdo el reglamento. Sin embargo, Galindo es orientada por Nicolás Acuña, en el gimnasio UpperCross de Neuquén y con la colaboración de Godoy. Lo que sucedió fue que Acuña se bajó unos segundos antes, Godoy permaneció y llegó la agresión.