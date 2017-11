Un argentino en la cima de la Federación Internacional de Tenis.

El tenista argentino Axel Geller reina en la categoría Junior como N°1 del mundo. Así lo determinó la Federación Internacional de Tenis, que este lunes publicó oficialmente el listado con las posiciones de los mejores del ranking mundial.

El argentino de 18 años figura como N°1 del mundo en la categoría Junior tras una temporada de ensueño al haber alcanzado las finales de Wimbledon y el US Open. Un digno reconocimiento al gran potencial del jugador que al mismo tiempo proyecta sus estudios de Economía y Finanzas en la Universidad de Stanford.





geller.jpg





Geller se encuentra reinando entre los juveniles del tenis, una gran distinción que lo premia en pleno desarrollo deportivo y académico, ya que formar parte de la Liga Universitaria de Stanford (es el primer deportista argentino que recibe una beca de la renombrada universidad), no le impidió crecer profesionalmente en otros torneos.

Sin ir más lejos, en octubre hizo su debut en el Challenger Tour de Fair­field, además de haber alcanzado la final de dos grandes esta temporada: Wimbledon y US Open. A su vez, el jugador que se inició en el Club de Campo May­ling de Pilar ganó el certamen de Roehampton, y culminó tercero en el Masters Junior que reunió a los ocho mejores del mundo en Chengdú.

"Nunca me imaginé que iba a llegar al número uno. Arranqué este año muy retrasado porque el anterior había ido mucho al colegio y no tenía ranking... El trabajo diario con muchos jugadores profesionales como Ni­co Kic­ker, Diego Schwartzman, Guido Pella, Gas­tao Elias, Agus­tín Ve­lot­ti y Emi­lio Gó­mez me ayudó bastante pa­ra encarar un buen nivel en el circuito", declaró el juvenil que arrastra un récord magistral este 2017 con 40 victorias y sólo 12 derrotas.





Fuente: www.todosobretenis.com