Según informó Doble Amarilla, la CONMEBOL analiza elegir a Néstor Pitana para el partido de vuelta entre River y Boca, en el Monumental, por la final de la Copa Libertadores, el 24 de noviembre.

La elección parece no incomodarle a ninguno de los finalistas: el Millonario no quiere a Cunha y al Xeneize no le convence el brasileño Anderson Daronco.

Es por eso que el argentino mundialista se impone para dirigir un partido histórico.