Tres equipos saltaron a la punta tras el inicio de la 2ª fecha del Apertura

El campeonato Apertura Oficial de hockey sobre patines abrió la segunda fecha de su calendario en la noche del martes. Se jugaron cinco partidos que dejaron a Estudiantil, Olimpia y Unión en lo más alto de la tabla tras sumar dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Olimpia superó en su casa a Caucetera por 5 a 4 con los goles de Federico Ortiz (3) y Jerónimo Ortiz (2). Los descuentos cauceteros los convirtieron Gonzalo Fábrega (2), Sergio Bueno y Gabriel Leiva.

Unión derrotó como visitante a Colón y también llegó a la cima de la tabla. El Azul ganó 3 a 2 con los goles de Matías Pérez (2) y Facundo Almiñana. Las conquistas del Merengue los anotaron Pablo Rojas y Adrián Coria.

Estudiantil, el otro puntero, goleó a domicilio a Lomas para sumar su segundo triunfo en fila. Fue triunfo 8 a 2 con los goles de Mauro Menéndez (2), Facundo Bridge (2), Ernesto Ponce (2) y Franco Lobos (2). Los descuentos de los locales los anotaron Leandro Regalado y José Gómez.

Los otros resultados del martes fueron: Bancaria 4 - Banco Hispano 9 y Richet 3 - Barrio Rivadavia 6.

La segunda fecha del certamen se completará el viernes, desde las 21.45, con los cruces de Media Agua vs. Social, UVT vs. Valenciano, Concepción vs. SEC y Aberastain vs. Huarpes. En esta oportunidad quedará libre Sarmiento.





Posiciones:

Equipos Pts

Estudiantil 6

Olimpia 6

Unión 6

Banco Hispano 4

valenciano 3

Social 3

SEC 3

Caucetera 3

B°Rivadavia 3

Concepción 1

UVT 1

Huarpes 1

Aberastain 0

Sarmiento 0

Colón 0

Media Agua 0

Richet 0

Lomas 0

Bancaria 0