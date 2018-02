Tras su internación, Miguel Russo volvió a dirigir

Russo, de 61 años, ex entrenador de Vélez, Estudiantes y Boca, entre otros, estuvo internado varias semanas en Bogotá, debido a una infección urinaria tras haber sido operado en Buenos Aires -en diciembre pasado- de un tumor en la vejiga.





En la ausencia del ex jugador de Estudiantes de la Plata, el conjunto bogotano fue conducido en el campeonato colombiano -en el triunfo en la Superliga frente a Atlético Nacional- y en varios amistosos por su ayudante de campo, Hugo Gottardi.





En Nacional jugaron los argentinos Rafael Delgado (ex Central, Defensa y Justicia), Fernado Monetti (ex Lanús) y Gonzalo Castillejo (ex Defensa y Justicia, Boca, Lanús). Al término del partido, Russo, de buen ánimo, dijo que estaba contento "porque el fútbol es mi hábitat, es el lugar donde me siento cómodo. Y estoy agradecido por la expresión de la gente", consignó fútbolred.





"Debo seguir en esta etapa de recuperación y no es fácil. Tenemos que hablar con los médicos y seguir, pero es un estado de ánimo positivo volver al estadio", dijo el técnico argentino.

