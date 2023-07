Tras perder con Barracas, Demichelis: "La rotación era muy necesaria"

"Ubicamos una línea de cinco en defensa porque queríamos quedar con tres centrales en el fondo y ellos plantearon otro esquema, que nos llevó a tener un central de más. La cancha es complicada porque estaba seca y en una dimensión menor. Lamentablemente nos costó y no alcanzó con lo del segundo tiempo", explicó.

River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

"Quisimos poner a Salomón (Rondón) y a Miguel (Borja) porque tienen mucho poder aéreo pero después hay un rival y a veces no sale lo que uno piensa y practica en la semana", argumentó.

"No subestimamos a nadie, no se confundan. Priorizamos a los que terminaron mejor y tampoco me confundirá una derrota", apuntó.

El director técnico sostuvo que se "hizo mucho tiempo" cada vez que se cortaba el partido y por eso le reclamaron al árbitro Leandro Rey Hilfer en "todo el juego".

River se enfrentará el próximo miércoles a Colón de Santa Fe, de local, en la búsqueda de la recuperación después de perder su cuarto encuentro en el campeonato.