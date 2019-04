Tras el descenso de San Martín a la B, piden la intervención del club

Embed

El llamado a elecciones para renovar autoridades ha sido pedido en varias oportunidades y desde el club han solicitado hasta tres prorrogas, según la oposición porque "no están dispuestos a realizar las cosa como corresponden".









Hermes Rodríguez, candidato a presidente del club, habló con Canal 8 y manifestó la preocupación por la vida y la sanidad institucional de San Martín. "No se llama a elecciones porque las actualidades autoridades manifiestan que desde Personaría Jurídica no los dejan, pero no los dejan porque se tiene que hacer las cosas como correspondan", sostuvo durante una entrevista.





Para el candidato haber pedido la categoría es sin dudas un golpe muy fuerte, pero no es algo que sucedió hace poco, "Hace 82 partidos que estamos pelando el descenso. Tenemos un presidente ausente y ahora tenemos las consecuencias", expresó Rodríguez.





Hoy por hoy no hay oficialmente una convocatoria a elecciones, por tal motivo se presentó un pedido en Personaría Jurídica para que tome cartas en el asunto y tome una determinación sobre el pedido.