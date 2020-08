El Tour de Francia comenzará este sábado con un estricto protocolo sanitario

El Tour de Francia comenzará mañana con la salida de Niza y finalizará en París el próximo 20 de septiembre, con un total de 3.481 kilómetros repartidos en 21 etapas que cubrirán sobre todo el centro, el este y el sur de Francia, la carrera de ciclismo más importante del año en medio de la pandemia del coronavirus.

El inicio se dará en Niza, un recorrido mayormente llano con una elevación de tercera categoría, desde las 10 (hora argentina), y completará un total de 196 kilómetros. La segunda etapa, en la zona montañosa de Niza, constará de 186 km..

La presentación de los equipos se realizó el pasado miércoles y los principales candidatos son el campeón actual, el colombiano Egan Bernal (INEOS), el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), el neerlandés Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), el francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), el colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic), el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y el español Mikel Landa (Bahrain McLaren).

"Tengo que intentar ir ganando tiempo para tener un colchón en la crono del penúltimo día, donde normalmente perderé tiempo", analizó Bernal, el primer latino en ser campeón del Tour de Francia, en diálogo con RTVE de España.

"Es un recorrido que nos puede venir bien, pero esto no deja de ser el Tour, no solo es para escaladores. Es un recorrido duro, completo, con un poco de todo, no solo montaña, también hay etapas abiertas", destacó sobre el trayecto motañoso, que tendrá un total de ocho etapas -cuatro llegadas en alto-.

Los protocolos prohibieron el contacto entre los ciclistas y el público -límite de cinco mil-, con una distancia de más de cinco metros y sin fotos, ni autógrafos.

De acuerdo con lo previsto, habrá 60 puntos con alcohol en gel para los presentes; uso de mascarilla obligatorio para todos los que no sean corredores; pantallas gigantes en la salida y llegada de las etapas.

Asimismo, se eliminarán a los equipos que sumen dos positivos o más en coronavirus; se aislarán en las plantas de cada hotel a los equipos; y habrá controles en las zonas comunes.

A eso se sumará el uso de mascarillas obligatorias para todos los que integran la caravana, incluso para los que van dentro de los vehículos.

Se les harán hisopados a todos antes del arranque y en las jornadas de descanso; y los equipos tendrán un máximo de 30 personas.

El contacto con la prensa será a través de conferencias de prensa online y el ganador hablará en zona mixta con distanciamiento de 3 metros.

El Tour de Francia comenzó en 1903 y sólo se interrumpió en dos ocasiones desde 1915 hasta 1918 y desde 1940 hasta 1946 por las guerras mundiales.

Es la más antigua de las consideradas "grandes vueltas" junto al Giro de Italia y la Vuelta a España.

Los mayores ganadores son Jacques Anquetil (1957, 1961, 1962, 1963 y 1964), Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982 y 1985) y Miguel Induráin (1991, 1992, 1993, 1994 y 1995).