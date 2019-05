Top Race en El Zonda: cinco sanjuaninos buscarán hacerse fuertes ante su gente

Los cinco tienen gustos diferentes, pero algo en común: la pasión por el automovilismo. Fabián Flaqué, Fabricio Persia y Gabriel Da Rold correrán este fin de semana en la Top Race Series, en tanto que Ariel Persia (ausente en la foto) y Nicolás Luluaga lo harán en la Top Race Junior. Los pilotos sanjuaninos ya disfrutan de "El Zonda", escenario de la tercera fecha del Top Race el fin de semana.

"Yo vivo esta semana al máximo, aparte es el autódromo en el que más me divierto manejando", dice Ariel Persia (ausente en la foto), con amplia experiencia en el trazado sanjuanino. Ariel corrió en el año 2016 en la Top Race Junior, y tras clasificar primero el día sábado, el domingo una manguera de agua floja lo dejó afuera de toda lucha por la punta. "Es increíble lo que pasó pero forma parte del pasado, ahora pensamos en hacer lo mejor posible esta fecha y disfrutar del público sanjuanino".

En la vereda de enfrente está Nicolás Luluaga, que debutará este fin de semana en el automovilismo nacional, y nada más ni nada menos que en el místico Eduardo Copello. "Debo salir a girar tranquilo, para empezar a conocerlo y no llevarme sorpresas. Escucharé mucho a los que saben y trataré de aplicar lo aprendido", comenta Nico, que llevará el Nº 14 en sus laterales.

Fabián Flaqué ya compitió en varias oportunidades en este circuito, incluso en más de una categoría (Top Race, TC 2000, Fórmula Renault), pero se le viene negando el triunfo de local a nivel nacional. "Mi mejor resultado recuerdo que fue un podio (3º lugar), en el TC 2000 con un Escort del equipo Berta, junto a 1º Walter Hernández y 2º Carlos "Cacá" Bueno". Si lo hizo en la Fórmula Renault Cuyana y en karting antes del año 1992, que se produce su debut nacional en Fórmula Renault Argentina.

Fabricio Persia tuvo su debut triunfal en 2016, cuando ganó la final del Top Race Series en "El Zonda". "Es de los mejores momentos que viví hasta ahora en el automovilismo, ver y escuchar a esa gente gritar y alentar fue algo inolvidable. Después en la vuelta triunfal aplaudían y me emocioné mucho", recuerda.

Gabriel Da Rold también tuvo su momento feliz en el autódromo sanjuanino, cuando en el 2016 logró un podio (3º) en la final de la Top Race Junior. "Es muy lindo subir al podio y más en este circuito, con toda la gente apoyando. El año pasado terminó 5º en la final de la Top Race Series, y ahora sabe que bajo la estructura del Azar Motorsport puede volver a ser protagonista".





El repaso de ellos, uno por uno:

ARIEL PERSIA (40 AÑOS) – TOP RACE JUNIOR #111

Ganó varias carreras de Zonal Cuyano en "El Zonda", pero todavía no ha podido lograr victorias a nivel nacional en este escenario. "Es mi circuito preferido, donde me siento más cómodo y espero que eso pueda repercutir en el funcionamiento el fin de semana. Si tenemos un buen auto, vamos a dar pelea". El hermano mayor de Fabricio compite con el plus de que el auto será atendido por su propia estructura, Persia Competición. "Eso es algo que nos motiva y mucho, espero se pueda encarar un buen proyecto para este fecha y lo que resta del año".





NICOLÁS LULUAGA (29 AÑOS) – TOP RACE JUNIOR #14

Competirá con un auto del equipo Yerobi Competición, pero la atención en pista será de la estructura de Ariel Persia. El piloto sanjuanino tiene amplia experiencia en karting, pasando por las categorías 110, 125 y DD2, donde en esta última corrió una fecha de la Copa Rotax en Buenos Aires este año. "Espero que la experiencia en el karting me ayude para desenvolverme lo mejor posible acá. Sé que no será fácil y habrá que tener precaución, pero mi objetivo es sumar experiencia y apuntar a un proyecto a largo plazo junto a Persia".





FABIÁN FLAQUÉ (49 AÑOS) – TOP RACE SERIES #17

Actualmente está ubicado sexto en el campeonato del series, con 16 puntos. Abandonó en la primera fecha disputada en Paraná, Entre Ríos, y fue cuarto en Concordia, escenario del segundo compromiso del Top Race en el año. "El auto funciona bien y estamos para pelear arriba. Se le hizo un servicio al motor antes de esta competencia y esperemos funcionar de la mejor manera". El año pasado finalizó 2º en el trazado sanjuanino, por detrás del ganador Gastón Crusitta.





FABRICIO PERSIA (30 AÑOS) – TOP RACE SERIES #71

Se encuentra segundo en el campeonato y reúne 31 puntos, producto del 3º puesto en Paraná y 3º en Concordia. "Esta carrera es la que quiero ganar, más allá de que necesite ese resultado para pelear el torneo. Sería especial triunfar ante mi gente, pero sé que es difícil porque la categoría tiene un nivel excelente de pilotos". Fabricio terminó 2º en el 2017, última carrera suya en "El Zonda" a nivel nacional.





GABRIEL DA ROLD (32 AÑOS) – TOP RACE SERIES #69

Su última participación en la provincia fue su debut en la Clase 2 del Turismo Nacional en el Circuito "San Juan Villicum". No pelea el campeonato, pero su objetivo es tratar de volver a la categoría y regresar a los primeros planos en el ámbito nacional. "Todo dependerá del presupuesto, pero quiero correr en cualquier categoría a nivel nacional".

Fuente: sisanjuan