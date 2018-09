Top 8 Cuyo 2018: San Juan RC se impuso ante Los Tordos en Mendoza

Y no es para menos, el San Juan R.C. ganó al segundo del Top 8 y en Mendoza; el Pájaro mendocino fue ordenado en el comienzo , con obtención clara y prolija, con Santiago Pontis Day equilibrando entre delanteros y Backs la posición en campo Piuquén y Pedro Lertora siempre pensante ,a los 27' ganaba 21-10 y sólo las pocas veces que ingresó en su campo la visita lo inquietó con puntos que al final fundamentaron el desenlace. El penal de Carlos Castro faltando 6' lo puso a ocho de distancia.





El descanso fue la llave del Santaluceño , con cambios para renovar el aire y delanteros más concentrados empezó a ganar el Scrum y hacer lo que más le rinde desde las formaciones fijas, buscar fases pegadas y habilitar a los Insolentes. Los últimos minutos de un partido para cualquiera, se los llevó la defensa Piuquén y la puntería de Juan Pablo Castro, Man Of The Match Ovalados. Nuevamente la entrega del equipo, premia a los 23 jugadores. El Equipo sanjuanino que clasificó Tercero para los PlayOff y deberá definir las Semis con el rival que hoy no pudo doblegarlo.

Síntesis





Formaciones





Los Tordos RC: 1. Bernardo Vázquez, 2. Matías Vadano, 3. Rodrigo Espejo; 4. Juan Correa, 5. Agustín Calzetti; 6. Emiliano Galiotti, 7.Rodrigo Robello, 8. Juan Manuel Sánchez; 9. Santiago Pontis 10. Juan Balzarelli; 11. Tomás Orrico; 12. Pedro Lértora (C), 13. Santiago Beltranou; 14. Francisco Cassone; 15. Francisco Galdeano.





Entrenador: Pedro García.





Suplentes: 16. Agustín Gil, 17. Andrés Urtigoity, 18. Yoel Moreta, 19. Agustín Orrico, 20. Tomás Baeck, 21. Franco Farruti, 22. Bruno Hernández y 23. Julián Fenollar.





San Juan RC: 1. Joaquín Fornés, 2. José Moreno, 3. Sebastián Diez; 4. Martín Arnaez, 5. Maximiliano Salas (C); 6. Eduardo Caputo, 7. Juan Pablo Venier, 8. Francisco Rodríguez; 9. Santiago Gallardo, 10. Carlos Castro; 11. Federico Berbari; 12. Rodrigo Perello, 13. Gonzalo Pérez; 14. Francisco André; 15. Juan Pablo Castro.





Entrenador: Gabriel Filizzola.





Suplentes: 16. Gastón López, 17. Juan Caballero, 18. Marcelo Bensi, 19. Ricardo Díaz, 20. Javier Camargo, 21. Joaquín Farré, 22. Emanuel Reinoso y 23. Luis Enrique.





Tantos





Resultado Final: Los Tordos RC 33-37 San Juan RC





Los Tordos RC 33

Try: Juan Correa, Santiago Pontis, Francisco Galdeano, xx, Pedro Lértora.

Conversión: Pedro Lértora (x4)

Penal:





San Juan RC 37

Try: Francisco André, Try Penal (scrum), Federico Berbari, Luis Enrique

Conversión: Carlos Castro, Juan Pablo Castro (x2).

Penal: Carlos Castro (x2), Juan Pablo Castro.





Resultado Parcial : Los Tordos RC 21-13 San Juan RC





Amonestaciones

Amarilla: Gonzalo Pérez (SJRC), Juan Manuel Sánchez (LTRC).

Roja: -.





Referee: Joaquín López (URC)

RA1: Osvaldo Cuello (URC)

RA2: Pablo Montalvo (URC).





Cancha: Banco RC.

Crónica : Andrés Mono Zucal

Fuente y Fotos: Ovalados

Síntesis : Producción Ovalados