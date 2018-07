Todos a la cancha: cuatro argentinos jugarán este jueves en Wimbledon

Cerca de las 11.30, en el tercer turno, Horacio Zeballos se enfrentará con el serbio Novak Djokovic. Diego Schwartzman se disputará contra Jiri Vesely alrededor de las 13.30. El "Peque" había caído en los últimos tres años en la primera ronda del Grand Slam londinense.

Guido Pella reanudará el partido suspendido por lluvia ante el croata Marin Cilic.







Partidos destacados

Guido Pella vs Marin Cilic (1° turno Cancha 1 / 9 hs Argentina)

Horacio Zeballos vs Novak Djokovic (3° turno Cancha 1 / 11:30 Argentina)

Juan M. Del Potro vs Feliciano Lopez (3° turno Cancha 1 / 12 hs Argentina)

Diego Schwartzman vs Jiri Vesely (4° turno Cancha 8 / 13:30 hs Argentina)