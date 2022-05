Tobías Martínez largará 7° en la fecha del TC Pista en San Rafaela

“Fue un buen día pero no tuve la clasificación que queríamos. Fue bastante enredada, en un circuito donde necesitas una buena succión y es lo que nos faltó. No tuvimos la suerte de salir con alguien en succión y después cuando pude agarrar uno, el auto venía muy lento y no pude hacer una buena vuelta, aunque sabíamos que teníamos mucho más. Después en la serie un toque entre los dos de adelante me hizo avanzar dos puestitos más un recargo, me hace largar en la 7º posición de la final” comentó el sanjuanino quien logró superar en la largada a Sebastián Salse (Chevrolet) y a Matías Canapino (Chevrolet), terminando en el 5º puesto. Un posterior recargo a Lucas Panarotti (Dodge) benefició a Tobías que pasó a ocupar el 4º puesto, siendo el mejor Chevrolet en grilla de partida de la final.

“Para mañana tratar de terminar la carrera, tratar de hacer una buena final. Son carreras de mucha estrategia en las que necesitas estar tranquilos a la hora de frenar y cuidar la goma. En la curva uno venimos a 280 y frenamos a 80 Km/h, así que se castigan muchos los frenos, así que a trabajar para mañana tener una buena final” comentó Tobías con la cabeza puesta en la final del domingo

Tobías largará a las 12 hs la final a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos y con transmisión en vivo a través de la TV Pública.