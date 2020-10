Tobías, muy cerca de celebrar su tercera victoria en el TC Pista Mouras

Muy cerca estuvo Tobías Martínez de sumar su tercera victoria y quedar con una gran ventaja en la Copa de Plata. Sin embargo la lluvia le jugó una mala pasada y cuando lideraba la competencia final de la 6ª fecha, se despistó a 4 vueltas del final. El sanjuanino logró volver a pista y finalizar en el 10º puesto y de esta manera concluyó la 6ª fecha del TC Pista Mouras en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y la fase regular, donde Tobías fue absoluto protagonista.

Con la Chevy #107 de Las Toscas Racing, el sanjuanino ganó la segunda serie, que al ser la más rápida, como ayer, le volvió a dar el derecho de largar desde la pole. Gran inicio de carrera para Tobías, que se manejó todo y con pista totalmente mojada se mantuvo adelante. Por detrás, sus rivales en el campeonato se despistaban y manteniéndose como líder, sobrepasó los relanzamientos después de tres ingresos del auto de seguridad. Ya haciendo diferencia con el resto, en la vuelta 10 de un total de 14, no pudo mantenerse en pista y perdió el control de la Chevy y el liderazgo de la carrera. Logró salir de esa situación y volviendo a pista en el puesto 15, pudo remontar cinco posiciones hasta finalizar en el 10º lugar y cerrar un gran fin de semana.

”Un poco amargado ya que teníamos para un buen resultado y llevarnos la etapa regular, pero un exceso mío de confianza y ver en que ritmo estábamos, me fui en un frenaje y al auto le costó parar. Son cosas que pasan, busqué el límite y no me salió.” comentó el sanjuanino visiblemente apenado por el cierre de carrera ya que de haber ganado, por reglamento arrastra 8 puntos por cada victoria y 15 por liderar la etapa regular lo que le hubieran significado 39 puntos para iniciar la fecha que viene.

No salió pero no hay que negar que Tobías fue el referente de todo el fin de semana siendo uno de los más veloces de la categoría, ya sea con piso seco o mojado. Se viene el próximo fin de semana la ª fecha y primera de tres de la Copa de Plata y el sanjuanino arranca como líder de la copa con 16 puntos una pequeña ventaja que debe aumentar para pensar en el campeonato. ”Gracias al Gobierno de San Juan, a Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Blanca Paloma Viajes, a Las Toscas Racing, a mi familia y amigos" finalizó diciendo Tobías, que se quedará toda la semana en Buenos Aires, esperando la próxima fecha a disputarse desde el viernes 30 y hasta el domingo 1º de noviembre en el Roberto Mouras de La Plata.