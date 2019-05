¿Tigre se Copa? Tapia habló del anuncio de la Conmebol y fijó la posición de la AFA

La AFA, a través de su presidente, Claudio Tapia, fijó la posición del organismo respecto de la notificación emanada hoy desde la Dirección de Competiciones de Clubes de la Conmebol que apunta a prohibir la participación de equipos de segunda división en los torneos internacionales de 2020, al puntualizar que "la Copa de la Superliga nunca fue autorizada por el Comité Ejecutivo", pero esa disposición "tampoco está reglamentada".

La Superliga le solicitó esta tarde por nota a la AFA que interviniera en el tema y la respuesta inmediata fue el envío de otro escrito dirigido directamente por Tapia al presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

En ella Tapia puntualiza, en dos de los puntos más salientes, que "la Copa de la Superliga no tiene oficializados que el campeón clasifique para la Copa Libertadores ni el segundo a la Sudamericana, porque para que ello ocurra se necesita contar con la aprobación del Comité Ejecutivo de AFA y eso no sucedió".

Pero también objeta "al Director de Competiciones de Clubes de la Conmebol (el brasileño Fred Nantes)", porque su nota supone una "intromisión en la toma de decisiones de AFA respecto de la forma en que sus equipos afiliados clasifican a los torneos internacionales", y además advierte que "la prohibición de que los equipos que no jueguen en primera no podrán participar en 2020 de las Copas Libertadores y Sudamericana no está reglamentado, porque es algo que recién se resolverá en agosto próximo".

La nota enviada por la Conmebol esta mañana a sus asociaciones miembro rezaba constaba de los cinco siguientes puntos:

A) Haber clasificado para la competición por mérito deportivo.

B) No estar cumpliendo una sanción o suspensión que a criterio de la Conmebol lo imposibilite de participar en la Copas Libertadores y/o Sudamericana.

C) Haber obtenido la Licencia de Clubes de la Conmebol expedida por su Asociación Miembro.

D) Estar disputando el torneo nacional de su Asociación Miembro en la división principal de la competición en 2020 (es decir, no haber descendido de división en el torneo nacional).

e) Remitir en tiempo y forma la Carta de Conformidad y Compromiso.

En el caso puntual de Tigre, si se clasifica a la final y la termina ganando, según había anticipado la Superliga, se iba a clasificar directamente para la fase de grupos de la Libertadores 2020, mientras que Argentinos Juniors ya estaba dentro de la Sudamericana del año próximo porque los otros equipos que están definiendo la Copa de la Superliga ya están en una competencia u otra.

Es que Atlético Tucumán justamente ya está clasificado para la Sudamericana del año que viene y Boca a la Libertadores, mientras que Tigre no podía ir a la Sudamericana si era segundo pero sí a la Libertadores si era campeón. Ahora parece que nada de esto puede ser así.