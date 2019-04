Tiene rival: Desamparados se medirá con un mendocino en próximo cruce en el Federal A

El Torneo Federal A ya tiene a todos los clasificados para la Tercera Fase de la Reválida. Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Huracán Las Heras y Sportivo Las Parejas fueron los últimos clasificados a la serie eliminatoria en la que esperaba Desamparados.





El Puyutano tendrá un cruce mano a mano con Deportivo Maipú de Mendoza. El Cruzado será local en el primer partido que se jugaría este domingo 28 de abril y la revancha sería el domingo 5 de mayo en el Serpentario.





Los dirigidos por Víctor Andrada jugaron por última vez el domingo 7 de abril cuando dejaron en el camino a Boca Unidos en la definición desde los doce pasos. Fueron dos semanas de trabajo que sirvieron para ajustar detalles y recuperar a los jugadores que arrastraban algunas molestias físicas.

Desamparados deberá superar fase cuatro fases eliminatorias si desea llegar a la B Nacional. Si logra subir de categoría se encontrará con San Martín que descendió de la Superliga y por primera vez habría un clásico sanjuanino en la categoría.





Los cruces de la Tercera fase:

Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia (ER)

Deportivo Madryn vs. Chaco For Ever

Sol de Mayo vs. Huracán Las Heras

Deportivo Maipú vs. Desamparados