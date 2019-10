Tevez: "Soy un jugador que puede dañar a River"

El martes 22 de octubre en la Bombonera, Boca saldrá a todo o nada ante River para tratar de avanzar a la final de la Copa Libertadores. Para ello, deberá dar vuelta el 0-2 que logró el equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental y Carlos Tevez dejó en claro qué tiene en mente para dañar al último verdugo xeneize.

Si bien el Apache no está en la consideración de Gustavo Alfaro para ser titular en la Bombonera, el delantero de 35 años afirmó que es un jugador "que puede dañar a River" y, de esta manera, mandó un mensaje al técnico en la previa al duelo decisivo.

"Es un partido para todo Boca. Soy un jugador que puede dañar a River, pero si no estamos todos al cien por cien no vamos a poder sacar el partido adelante. Esté o no esté yo", dijo Tevez en la previa del encuentro de Superliga ante Racing en los micrófonos de Fox Sports.