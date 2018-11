Te contamos todo lo que necesitás saber del Turismo Carretera en San Juan

Sin dudas será una fiesta. La vuelta del TC a San Juan ha despertado gran expectativa entre los sanjuaninos y la gran cantidad de visitantes que llegarán a la provincia siguiendo a la categoría más antigua del mundo, con más de 80 años de vida. En esa rica historia, sólo un sanjuanino fue campeón y en dos ocasiones, con Eduardo Copello en 1967 y 1970 (fórmula B) con Torino; mientras que Fabrizio Benedetti fue campeón de TC Pista en 1999, contando además de ellos a otros sanjuaninos en distintas temporadas, como Julio "Ampacama" Devoto, Henry Martín, Fabián Flaqué y actualmente, con Facundo Della Motta en TC Pista.





La última vez que el Turismo Carretera visitó San Juan fue un 8 de abril de 1973, con la San Juan - Calingasta que ganó el tucumano Nacif Estéfano con Ford Falcon, en épocas donde las competencias aún se disputaban sobre rutas nacionales, por ello la denominación de la categoría como Turismo "Carretera". En autódromo, o circuito permanente, la última vez del TC en San Juan, fue en el Autódromo El Zonda. Fue un 8 de octubre de 1968, carrera ganada por el sanjuanino Eduardo Copello con Torino. Es decir que un Turismo Carretera no corre en un autódromo de la provincia hace 50 años.





Ya quedan sólo dos semanas para que la vuelta del TC a San Juan sea una realidad, y para esta fecha, la 14ª de la presente temporada, se han dispuesto lo siguiente:





Comenzó desde el viernes 2 de Noviembre a través del sitio autoentrada.com, o bien haciendo click en el siguiente link: https://ventas2.autoentrada.com/Socios/10-circuito-san-juan-villicum/10-turismo-carretera-y-tc-pista/

Vale aclarar que a los valores de las entradas adquiridas en el sitio web, hay que agregarle un 10 % en concepto de cargo por servicio web.

Las entradas compradas por el sitio web, se entregarán en el Estadio Aldo Cantoni del 9 al 17 de noviembre de 2018, de 10 a 14 y de 17 a 20.





Todas las entradas que se adquieren tienen la modalidad de abonos, o sea que en el costo está incluido el ingreso para los 3 días de competencia (viernes 16 al domingo 18). Los abonos no son transferibles y no se pueden adquirir en forma fraccionada, o sea que la entrada diaria no está contemplada bajo ningún rango de valores.

Valor: $ 900.-

Ingreso: Puerta 1

Menores: desde los 2 años pagan entrada

Asado: No

Conservadora: No

Valor: $ 450.-

Ingreso: Puerta 1

Menores: desde los 2 años pagan entrada

Asado: No

Conservadora: No

Valor: $ 300.-

Ingreso: Puerta 9

Menores: desde los 10 años pagan entrada

Asado: No

Conservadora: Si

Valor: $ 550.-

Ingreso: Puerta 9

Menores: desde los 2 años pagan entrada

Asado: No

Conservadora: No

Valor: $ 350.-

Ingreso: Puerta 7

Menores: desde los 2 años pagan entrada

Asado: No

Conservadora: No

Valor: $ 500.-

Ingreso: Puerta 5

Menores: desde los 10 años pagan entrada

Asado: Si

Conservadora: Si

El valor del estacionamiento es de $ 300.- y se pueden adquirir por autoentrada.com. El valor en el sector 6 de acampe, denominado Campo Recta Larga, es de $ 500.-

El sector perimetral norte del circuito, estará habilitado para acampe gratis, como así también estacionamiento sin cargo.

Solamente el sector 6 tiene habilitada la posibilidad de hacer asados, ya que en los restantes sectores no está permitido. En el sector perimetral norte del circuito, externo a los límites del autódromo, en la zona de acampe gratis, estará permitido realizar asados.