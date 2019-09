Talleres dejó sin nada al Gimnasia de Maradona

Los 'albiazules' abrieron el marcador a los 11 minutos de juego con el tanto de Jonathan Menéndez, igualó en el complemento Manuel Guanini (3m.) y Dayro Moreno (32m.), de tiro penal, anotó el tanto del triunfo del local.









La 'T' alcanzó así los 16 puntos en el certamen sumando su cuarto triunfo al hilo y es único escolta de los 'xeneizes', que lideran con 17 unidades, en tanto los de Maradona siguen complicados en la última ubicación con un solo punto tras seis derrotas seguidas, además de seguir muy comprometidos en la penúltima colocación de la tabla del descenso.









El 'tripero' salió a plantar el juego en el campo del local, y por eso dispuso rápidamente de alguna pelota parada que llevó preocupación al arco de Guido Herrera, aunque sin riesgos concretos, mientras que a los cordobeses les costó acomodarse.









Gimnasia se sintió cómodo poniendo gente en terreno rival, pero se descuidó en el fondo, y fue así que la 'T' se puso en ventaja cuando Tomás Pochettino cruzó un pase de izquierda a derecha, con una pelota que sobró la marca de Lucas Licht, y apareció Franco Fragapane, que subió hasta la última línea y colocó el centro para la entrada de Menéndez, que empujo al gol en el medio del área chica.









Con urgencias de ir a buscar la igualdad, los platenses siguieron sufriendo la velocidad de los delanteros de Talleres, que tuvieron sus oportunidades para aumentar la ventaja en la primera etapa, aunque sin estar finos en la definición.









Los dirigidos por Maradona y Sebastián Méndez (dio las indicaciones al borde del campo de juego) no encontraban los caminos para entrarle a una sólida defensa 'albiazul', que no pasó sobresaltos y contó además con la seguridad de Herrera, que respondió en las situaciones que tuvo que intervenir, aunque no fue exigido con remates francos al arco.









Apenas comenzado el complemento tuvo una muy clara el 'lobo', pero Herrera sacó una pelota muy complicada a Horacio Tijanovich, que había quedado solo de cara al gol en una de las pocas distracciones del fondo local.









De esa jugada, que derivó en córner desde la izquierda, llegó la igualdad del visitante con el buen centro de Matías García que encontró la cabeza de Guanini, quien acomodó la pelota junto al palo izquierdo de Herrera, que esta vez no la pudo sacar a pesar del esfuerzo.









Con el marcador 1-1 se invirtieron los roles, porque ahora fueron los dirigidos por Alexander Medina los que pusieron más hombres en campo rival, y eran los visitantes los que apostaban a la contra para ponerse en ventaja.









El ingreso de Dayro Moreno cuando promediaba el complemento le dio claridad al ataque de Talleres, porque el colombiano administró bien las pelotas que tuvo para crear situaciones, y hasta tuvo una oportunidad muy clara que le tapó Alexis Martín Arias.









Corrían 30 minutos de la etapa final y lo bajaron en el área a Bustos tras una buena jugada colectiva, y el árbitro Hernán Mastrángelo no dudó en cobrar el penal, que ejecutó con jerarquía Moreno con un remate que entró pegado al palo derecho de Arias, que fue al otro lado.







Ya con el resultado a favor de los cordobeses, llegaron las expulsiones de Andrés Cubas en el local y Matías García en la visita, el partido se hizo de ida y vuelta aunque sin acciones de peligro en los arcos.









Sobre el final, Talleres tuvo un nuevo penal cuando lo bajaron a Fragapane en el área, pero en esta ocasión el palo le negó el gol a Moreno.





