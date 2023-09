Taekwondo: la calingastina Marisela Cortez estará en en el Open Argentina

Ya en Buenos Aires, antes del torneo más importante del año que se disputa en el país, acompañada por su entrenador, Sebastián Flichman, cuenta sobre su presente: “Por ahora estoy tranquila, veremos cuando llegue la hora de pelear”, dice Marisela, quien –con timidez- recuerda sus comienzos: “Empecé a los ocho años, con un profesor que fue a enseñar a Tamberías, pero luego no continuó porque los chicos no iban a clases y a él no le convenía ir, por lo que tuve que buscar la manera de seguir haciendo taekwondo. En ese entonces, mi papá comenzó a llevarme junto a otros cuatro chicos y finalmente quedamos dos y actualmente vamos a entrenar de lunes a sábado.

Cuando comencé con esto, la verdad que no me gustaba hacer ningún otro deporte y al conocer el taekwondo dije ¡guau! Y realmente me entusiasmó, empecé a ver videos para saber de qué se trataba, me llamó mucho la atención y seguí, sin volver a practicar otra disciplina y siento que en todo este tiempo he mejorado mucho. Hoy puedo decir que me gusta mucho entrenar; eso me da tranquilidad”.