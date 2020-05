Susana Giménez tuvo que ser internada en Uruguay

Susana Giménez fue internada en Punta del Este, Uruguay, luego de haberse caído. Tuvo una lesión en el codo como producto de una caída, según informó el canal de noticias A24.

"No tiene ningún cuadre de gravedad, pero si fue un golpe fuerte y muy doloroso. La hicieron estudios para ver si la tienen que operar", indicó Facundo Pastor.

La diva fue internada en el Sanatorio Cantegrill de Punta del Este y permanecerá en observación durante el día de hoy.

En el Sanatorio le dieron unos calmantes y le inmovilizaron el brazo, por lo que le sugirieron quedarse internada en observación.

Si bien no está confirmado, se dice que la lesión podría derivar en una cirugía pero por el momento, nadie dijo nada la respecto.

Recordemos que Susana viajó el sábado pasado a Uruguay y despertó una gran polémica por haberlo hecho en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus.

"Pedí permiso porque no te podés subir a un avión si no. Tenés que llenar más papeles que si hubiera ido a Rusia durante el comunismo. Cuando llegás te toman la fiebre y me parece perfecto", justificó la diva.

Y remarcó que "ahora estoy en cuarentena en mi casa con mis perros, feliz. Catorce días tengo que estar acá. Me vine con mi hermano porque Mercedes no podía acompañarme porque tenía cosas que hacer”.