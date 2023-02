Super Bowl: a qué hora es el partido y cómo verlo en vivo

La edición del Super Bowl LVII enfrentará por el trofeo Vince Lombardi de este año a Los Chiefs, campeones de Conferencia Americana, y los Eagles, que lograron consagrarse en la Conferencia Nacional.

Cabe remarcar que los Eagles jugarán la gran final por primera vez desde 2018, cuando se proclamaron campeones ante los New England Patriots de Tom Brady. En tanto, los Chiefs estuvieron en las finales de 2020 y 2021; en la primera le ganaron a los San Francisco 49ers y en la segunda cayeron ante los Tampa Bay Buccaneers.

A qué hora es el Super Bowl 2023

Argentina : 20:30 horas

: 20:30 horas Brasil : 20:30 horas

: 20:30 horas México : 18.30 horas

: 18.30 horas Chile : 20:30 horas

: 20:30 horas Paraguay : 20:30 horas

: 20:30 horas Uruguay : 20:30 horas

: 20:30 horas Venezuela : 19:30 horas

: 19:30 horas Bolivia : 19:30 horas

: 19:30 horas Colombia : 18:30 horas

: 18:30 horas Ecuador : 19:30 horas

: 19:30 horas Perú : 19:30 horas

: 19:30 horas Estados Unidos : 18:30

: 18:30 España: 1:30 (lunes 13 de febrero)

Dónde ver EN VIVO el Super Bowl 2023 entre Philadelphia Eagles y Kansas City, por TV y ONLINE

El Super Bowl 2023, que además del partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City incluirá el show de medio tiempo, con Rihanna como artista principal, se podrá ver en vivo a través de ESPN Extra:

Canales 105 (SD) y 828 (HD) de Cablevisión Flow

Canal 1625 (HD) de DirecTV

Canal 1010 (HD) de Telecentro

A su vez, de manera online podrá verse por streaming a través de Star+, que requiere suscripción previa, o también se podrá seguir accediendo a ESPN Extra mediante los distintos servicios como DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otros prestadores similares.

Qué artistas cantarán en el show de medio tiempo del Super Bowl 2023

Para esta edición del Super Bowl, quien fue elegida para poner su música fue la artista nacida en Barbados Rihanna, mientras que se espera que se presenten más artistas de nivel internacional, aunque por el momento no hay nombres confirmados.

La ganadora de un Premio Grammys dirá presente en uno de los eventos más codiciados de Estados Unidos que ven millones de telespectadores anualmente y probablemente no faltarán varios de sus hitazos como Umbrella, Diamonds, We found love, Work, Love on the brain, entre otros.