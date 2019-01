Sufre en Australia: volvieron a perderle la silla de ruedas a Gusti Fernández

Gustavo Fernández, uno de los mejores del mundo en el tenis adaptado, vivió otra pésima experiencia en un vuelo a Oceanía. El argentino debe presentarse a jugar un torneo y la aerolínea que lo trasladó le perdió su silla de ruedas.

El ex N°1 del mundo publicó en su cuenta oficial de Twitter el problema que tuvo y mencionó a las empresas que lo trasladaron en busca de alguna solución. "No quiero molestar, pero esta parece ser la única forma de llamar su atención. Mañana compito y nuevamente me perdieron la silla de ruedas. Favor alguien del staff contactarme lo antes posible así lo solucionamos cuanto antes. Intenté llamar todo el día", escribió el tenista.

Fernández vivió una situación similar en el primer viaje del 2018 con otra aerolínea. En aquella oportunidad pudieron solucionarlo en cuestión de horas.