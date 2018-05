Sueño en marcha: colocaron la piedra basal del Velódromo Cubierto en Pocito

Embed

El primer mandatario destacó además la presencia del presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, siendo la primera vez que visita la provincia el titular de la entidad más importante del ciclismo a nivel mundial: "De acuerdo a la expresión de David, presidente de la UCI, vamos a tener grandes eventos en este gran desafío arquitectónico que implica seguir construyendo la identidad de los sanjuaninos". Para finalizar, el gobernador ratificó el compromiso de su gestión con el deporte como política de Estado: "Este es un punto más, no es un punto de partida ni de llegada. Para la meta falta mucho todavía. Los invito a que sigamos trabajando de esta manera, apostando por todas las disciplinas deportivas y pensando que el ciclismo, además de generar una perspectiva distinta en la sociedad, identifique a todos los sanjuaninos", señaló. También participaron del acto el titular de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), José Manuel Peláez Rodríguez; el presidente de la Unión Ciclista Internacional de la República Argentina, Gabriel Curuchet; el CEO de los Juegos de la Juventud 2018, Leonardo Larrosa; el presidente de la Federación Sanjuanina de Ciclismo, Juan José Chica; ministros del Poder Ejecutivo; el secretario de Deportes, Jorge Chica; el intendente de Pocito, Fabián Aballay; legisladores, autoridades de las distintas federaciones de ciclismo de América, dirigentes locales e invitados especiales. En primer término se procedió a la firma de un pergamino, que junto a un diario de la fecha y monedas, se depositaron en la loza de cemento que quedó sellada como primer paso de la construcción del Velódromo. A continuación habló el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, que destacó que en diciembre último se llevó a cabo la licitación de la obra y hace un mes se procedió a la firma de contrato con la empresa adjudicataria. El funcionario dijo que en pocas semanas comenzarán los movimientos previos en la zona por parte de la empresa, que tendrá un plazo de treinta y tres meses para llevar a cabo la construcción del recinto deportivo. La ejecución del Velódromo estará ajustada a normas de la UCI y por ello estará en condiciones de recibir competencias de carácter internacional. A su turno, Jorge Chica puso de relieve que los dirigentes del ciclismo internacional que se encuentran en la provincia, visualizan a San Juan, junto con Colombia, como los grandes referentes de América en materia ciclística. El funcionario agradeció al gobernador por permitirle transformar realidades gracias a su política deportiva. Chica añadió que muchas generaciones, especialmente las más jóvenes, están esperando esa infraestructura para tener a través del deporte una oportunidad y una esperanza para generar ámbitos distintos y buenos de vida en la provincia. El secretario de Deportes refirió finalmente que el Velódromo no sólo servirá para la práctica del ciclismo, sino que otros deportes como el vóley o el básquetbol encontrarán un espacio para su desarrollo. En la ocasión también habló David Lappartient, quien traductora mediante, expresó que como presidente de la UCI era un honor participar de la ceremonia de colocación de la piedra basal del Velódromo Cubierto. Fuente: sisanjuan.gob.ar

La ceremonia estuvo presidida por el gobernador Sergio Uñac, quien destacó la relevancia que tendrá el nuevo velódromo en la agenda deportiva, no sólo local si no también nacional e internacional: "La construcción de esta belleza arquitectónica será una fuente generadora de empleo digno para muchos sanjuaninos, que van a ver reflejado a través del trabajo de sus manos una obra que va a ser un orgullo de San Juan, un orgullo para el país y por qué no un orgullo para Latinoamérica".