Sorpresa mundialista: despidieron al DT de España a un día del inicio del Mundial

"Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Le deseamos la mayor de las suertes. La situación es muy difícil, muy complicada", comunicó Rubiales.





Rubiales dejó en claro que los motivos están ligados a la negociación que llevó a cabo Lopetegui con Florentino Pérez: "El Real Madrid busca un entrenador y busca al mejor. Es lícito. Pero la Federación tiene una obligación. La selección es el equipo de todos los españoles. Y el seleccionador, siendo trabajador de la Federación, no puede hacer las cosas de esta manera. Me enteré 5 minutos antes del comunicado y pedí que no salga a la luz."