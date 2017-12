Sonaba en los grandes: un delantero argentino decidió cambiar de equipo en Europa

El delantero argentino Luciano Vietto, de 24 años, fue cedido por el Atlético de Madrid al Sporting Lisboa de Portugal a préstamo y con una opción de compra, según confirmó el dirigente Miguel Ángel Gil Marín del club español.

"Por Luciano hemos alcanzado un acuerdo con el Sporting de Portugal para la cesión con una opción de compra" explicó el Consejero Delegado del Atlético en Arona, donde se encuentra presenciando el torneo infantil LaLiga Promises, según Marca.

Vietto nacido en la localidad cordobesa de Balnearia, se inició en las divisiones inferiores de Estudiantes de la Plata y en el 2009 llegó a Racing Club, donde debutó en Primera División el 26 de octubre del 2011 bajo las órdenes de Diego "Cholo" Simeone como técnico.

El 26 de julio del 2014, el club de Avellaneda vendió el 80 por ciento de su pase al Villarreal de España en 5.500.000 euros. En julio del 2015 el Atlético de Madrid hizo oficial la compra del pase del argentino en 20 millones de euros.

En la temporada 2016-2017 fue cedido a préstamo al Sevilla donde jugó solo 10 partidos y marcó 5 goles.

En Sporting de Lisboa Vietto será compañero de sus compatriotas Marcos Acuña (ex Ferro, Racing), Jonathan Silva (ex Estudiantes, Boca), Rodrigo Battaglia (ex Huracán).