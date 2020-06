Simeone: "Nos preocupa todo, vamos a lo desconocido"

En formato de video, Diego Simeone habló en conferencia antes del debut del Atlético Madrid en la Liga y se mostró "preocupado" por todo lo que significa la reanudación del torneo luego de la epidemia del coronavirus.

"Nos preocupa todo porque vamos a entrar en algo desconocido. Es un campeonato de 11 fechas, con cinco cambios, partidos cada tres, cuatro días... Estoy preocupado por todo y ocupado en intentar resolver de la mejor manera las dificultades que van a aparecer", contó el Cholo.

"Bilbao es lo único que nos interesa. No podemos manejar algunas situaciones, tenemos que adaptarnos, las excusas no las comprendemos. El horario que nos digan, a ponerse la ropa y a la cancha", aseguró el técnico del Aleti sobre el calendario apretado que tendrá la Liga.

Una de las novedades en este regreso del torneo español serán las cinco modificaciones que habilitó la FIFA. Situación que habrá que aprovechar. "Son todas situaciones nuevas. Me parece correcta la situación de tener las cinco variantes para refrescar ante la cantidad de partidos que vamos a tener. A mayor capacidad de comprensión del grupo de la importancia que se tiene, ya sea en 20 o en 70 minutos, estarán las diferencias de los equipos", explicó Simeone. Y siguió: "Ya hemos visto en los partidos que se están jugando que la gente que entra fresca que entra termina siendo determinante, así que más que nunca se depende del grupo y aquello que decíamos que cinco minutos son un montón, ahora tendrán mucho valor en el juego".

Al no jugarse sin espectadores para evitar los contagios de Covid-19, habrá que encontrar la motivación sin los hinchas alentando en las tribunas. "La ambición será determinante. Creo que el equipo que logre despertar el amateurismo que teníamos cuando íbamos a jugar a una plaza, cuando íbamos con los amigos a un campito sin gente o cuando éramos chicos y solo nos veían los padres... aquéllos que tengan la ambición y ese gen competitivo que no solo lo despierta la gente van a tener un plus. La calidad técnica de los futbolistas, ya que la física obviamente que no se ha podido desarrollar de la mejor manera, tendrá un punto importante y dependerá de como los entrenadores podemos manejar los cambios, hacer sentir a todos importantes y nos damos cuenta la importancia tan grande de una plantilla entera. Nos vamos a enfrentar a situaciones no conocidas pero que aparentemente van camino a esto", aseguró el Cholo.

Más frases del Cholo Simeone

Sobre la salida del Mono Burgos: "Tengo agradecimiento absoluto a Germán, es primordial. Soy un agradecido a este tiempo que Germán me ha dado y hemos compartido tanto laboral como personalmente. Es una decisión muy importante para él de cara a ser primer entrenador y se encontrará desafíos que le motivarán y generarán unas ganas para poder cumplir con los objetivos que necesita. Algunos jugadores ya han comentado lo que nos ha dado Germán siempre y ahora a competir y cuando termine a desearle lo mejor en lo profesional".

La última victoria en el Anfield: "Quedó muy atrás aquella victoria, que fue muy importante con una grandísima victoria entre los mejores partidos del Atlético en su historia por resultado. El escenario es totalmente distinto y los entrenadores tenemos que llevar a los jugadores a la misma línea de competitividad, entrega y jugar en equipo más que nunca".