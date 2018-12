¡Sigue el capitán! Lisandro López renovó su contrato con Racing

"No imaginaba que se me iba a dar el gol de esta manera. Uno necesita de goles para seguir existiendo por decirlo de alguna manera. Pero el objetivo es ganar cada fin de semana, estoy enfocado en lo grupal, más allá que me pone muy contento el aspecto personal", dijo en conferencia de prensa quien convirtió once veces en lo que va de la Superliga.

El delantero Lisandro López renovó su contrato con Racing hasta junio de 2020, destacó como positivo su racha goleador y afirmó estar "cien por ciento comprometido" con el club.