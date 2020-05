¿Sigue en carpeta? Boca no lo pudo incorporar en enero y quedará libre en julio

Cuando Juan Román Riquelme inició su trabajo como vicepresidente segundo de Boca en diciembre tenía una lista de jugadores que le gustaban y que buscaría para el "Xeneize". Uno de ellos era Renato Tapia, pero en ese entonces avisó que prefería quedarse a cumplir los seis meses que le quedaban de contrato con el Feyenoord de Holanda.

Sin embargo, en las últimas horas confirmó que quedará libre. "El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre", destacó.

Además, el mediocampista central de 24 años habló del interés del "Xeneize" y contó lo que significa su estadio. "Cuando fuimos a jugar con la selección a La Bombonera fue espectacular, me emocionó mucho el interés de Boca Juniors, pero no era el mejor momento para irme de los Países Bajos", manifestó.

Tapia participó de un Instagram Live con César Vivar, periodista de radio Ovación de su país. El futbolista peruano desarrolló toda su carrera profesional en el fútbol holandés, a donde llegó con 17 años al Twente. En enero de 2016 fue contratado por el Feyenoord, mientras que estuvo seis meses en 2019 cedido en el Willem II. Con su Selección participó del Mundial 2018 y de las Copas América de Estados Unidos 2016 y de Brasil 2019.

Pero Boca no es el único equipo que está atento a su futuro ya que Cruz Azul también se interesó en él. "Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. En ese momento lo mejor era quedarme aquí, y fue la mejor elección", recordó.

Fuente: TNT Sports