Si te lo perdiste, reviví el lado más caliente de Iniesta

Las reacciones de uno y otro fueron muy diferentes, ya que mientras Lionel Messi absorbió la tristeza, y la sorpresa, de la inesperada eliminación de Barcelona de la Liga de Campeones a manos de la Roma, su compañero Andrés Iniesta no ocultó su enojo para con el entrenador Ernesto Valverde, y hasta vaticinó en el entretiempo la catástrofe que estaba a punto de terminar quizá para siempre con él jugando Champions League.Preciso y punzante como con la pelota, Andrés Iniesta apenas necesitó nueve palabras para advertirle a su compañero Sergi Roberto lo que finalmente sucedió:, le anticipó Iniesta a su compañero Sergi Roberto en el entretiempo, y no se equivocó.Tan lúcido en su lectura futbolística adentro como afuera de la cancha, el futbolista que "mejor entiende el juego", según su ex compañero Juan Román Riquelme, tuvo esta afirmación premonitoria mientras caminaba hacia el campo de juego para afrontar el segundo tiempo, con el partido recién 1 a 0 abajo y el 4-1 de la ida a favor más vigente que nunca para todos, menos para él.Y después, en esa segunda mitad, como para darle la razón a su vaticinio llegaron los goles de De Rossi y Manolas que voltearon definitivamente a Barcelona, pero también para él, quien admitió tras el encuentro que este "puede ser el último partido de Champions League que haya jugado", ya que en su mente está la posibilidad de irse a China, junto a Javier Mascherano, para la próxima temporada."Poco se puede decir. Aunque parezca mentira o poco probable que con la renta que teníamos pasase esto, ha pasado, simplemente porque. Nos hemos vistos superados. Y la Champions penaliza", castigó Iniesta con los ojos brillantes tras la eliminación."Teníamos mucha ilusión en esta competición y fallamos otra vez. Después, que el entrenador Valverde me haya reemplazado en un momento del partido ya no importa", dijo refiriéndose a su reacción por la variante.