Serena y Osaka caen en la tercera ronda del Abierto de Australia

MELBOURNE, 24 ene (Reuters) - Serena Williams sufrió el viernes su salida más rápida del Abierto de Australia en 14 años, al caer ante la china Wang Qiang en un inesperado revés en tercera ronda que frustró una vez más sus ilusiones de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam.

La estadounidense pasó por encima de Wang hace solo cuatro meses en el Abierto de Estados Unidos, concediéndole solo un juego, pero en esta ocasión su presentación estuvo plagada de errores y perdió por 6-4, 6-7(2) y 7-5 en el Rod Laver Arena, un resultado que conmocionó a Melbourne Park y dejó abierto el cuadro femenino.

Se trató de la eliminación más temprana de Serena en el primer gran torneo del año desde que cayó ante Daniela Hantuchova cuando defendía su corona en 2006. Las dudas sobre su capacidad para igualar el récord de Grand Slams de Margaret Court resurgieron tras la derrota, que le dejó un gusto amargo.

"Todo es culpa mía", dijo la tenista de 38 años. "Tengo que hacer como que no quiero darle un puñetazo al muro, pero en realidad sí que quiero".

Wang, preclasificada número 27, jugó el partido de su vida. A veces cedió ante la presión, como cuando perdió su servicio mientras sacaba para ganar el partido con 5-4 en el segundo set, o cuando desperdició dos puntos de partido al final, pero al final selló su triunfo con una bola que Serena mandó a la red, su 56 error no forzado.

La otra sorpresa destacada de la jornada fue protagonizada por la quinceañera Coco Gauff, que derrotó a la campeona defensora Naomi Osaka por 6-3 y 6-4.

Osaka fue la tercera excampeona en Australia que hizo las maletas el viernes en Melbourne Park, uniéndose a sus inmediatas predecesoras Caroline Wozniacki y Serena Williams, que habían perdido más temprano.

Gauff, que está debutando este año en Australia, perdió el año pasado con Osaka por 6-3 y 6-0 en el Abierto de Estados Unidos, pero esta vez pudo evitar el mismo destino gracias a una serie de errores que sellaron el adiós de la japonesa en tan solo 67 minutos.

"Honestamente, ¿cómo es mi vida? Hace dos años perdí en la primera ronda de júniors y ahora estoy aquí, es una locura", dijo Gauff al público en el Rod Laver Arena.

Por su parte, Wozniacki puso fin a 16 años de carrera entre lágrimas pero feliz tras perder por 7-5, 3-6 y 7-5 ante la tunecina Ons Jabeur.

"Me gustaría dar las gracias a los aficionados, el apoyo que sentimos en la cancha es impresionante. También el respaldo que he tenido de mi familia, sobre todo mi padre, que me entrenó todos estos años", dijo sonriendo entre lágrimas.

"No suelo llorar, lo siento, pero estos son momentos especiales que recordaré. Ha sido increíble, un gran viaje. Pese a todo estoy realmente feliz y lista para el próximo capítulo", agregó.

La número uno del mundo, la australiana Ash Barty, también pasó de ronda con una cómoda victoria por 6-3 y 6-2 ante la kazaja Elena Rybakina.