Según la fiscal Ramírez, la clausura de tribuna de Boca "no es decisión azarosa"

La Unidad de Eventos Masivos procedió el sábado al mediodía a inhabilitar la tercera bandeja del estadio Alberto J. Armando, a partir de que el domingo pasado, en el cotejo entre Boca Juniors-Atlético Tucumán "se superó el aforo permitido en algunas tribunas", dijo la fiscal.

Ramírez reveló que "se le pidió al Juzgado que se orden una pericia y se dio intervención a dos peritos, un arquitecto y un ingeniero, para que analizaran los estados de las estructuras", puntualizó.

"Esto se determinó a través del cuerpo de investigaciones judiciales que estuvo en todos los partidos. Ustedes (los periodistas) han visto los videos donde los hinchas no podían acceder a las tribunas porque no había forma. También en el que un hincha se tiró de una tribuna y siguió en un alambre de púas", describió Ramírez al programa radial 'Boca de Selección' (AM 550).

"Es por esa razón que, hasta tanto no se haga la pericia y estén los informes técnicos que aseguren que las personas que asistan van a estar seguras en esa tribuna, es que se dispuso esta medida", justificó.

La medida se comunicó el sábado al mediodía, apenas un día antes de la realización del cotejo entre el equipo xeneize y Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional (LPF)

"Todas esas circunstancias, más los informes nuevos que hizo Boca, fueron analizados esta semana. Porque fue escaso el tiempo, llegamos a hacer todo el pedido el día viernes y el Juzgado a última hora se expidió respecto a anuencia de que se disponga la clausura", enfatizó la fiscal.

"Los técnicos fueron contundentes en que no se podía asegurar la seguridad de las personas. Ni los que se ubicaran en esa tribuna, ni los que están la de abajo", apuntó

La entidad de la Ribera emitió en las últimas horas un comunicado en el que calificó de "extraña" la decisión tomada y cuestionó el hecho de que "la Justicia esperó hasta hoy (por el sábado último) para emitir la clausura" del sector consignado de la Bombonera.

El club lamentó esta decisión judicial, a la que considera "injusta, discriminatoria, sorpresiva e inoportuna, debido a la proximidad del evento", en relación al cotejo del domingo por la noche ante los santiagueños.

En tanto, durante la jornada, aparecieron en las inmediaciones del estadio una serie de pasacalles en los que se vincula la decisión judicial tomada con la empatía que el Gobierno porteño muestra con la anterior dirigencia boquense, comandada por el expresidente Daniel Angelici.

"Boca contra todos y contra ustedes", "El sentimiento no se clausura", "No le hacen mal a esta dirigencia, le hacen daño al socio" y "Le hicieron mal al club desde adentro, ahora lo hacen desde afuera", fueron los mensajes que se vieron colgados en Casa Amarilla, alrededor de la Bombonera y en el barrio de La Boca.