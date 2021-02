"Se olvidaron de Santiago": el mensaje de Wanchope Ábila

“Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa, por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos de que tenía. Algo que ha pasado mucha gente”, señaló por entonces el delantero del Xeneize. Y agregó: “Quería Dar el mensaje. Que la gente que está pasando por algo similar pida ayuda porque hay gente que va a querer estar ahí para ellos”.

No es un momento fácil, la Argentina no pasa por un momento fácil. El encierro pone mal a las personas, la desesperación de no tener que comer las pone mal, las adicciones las pone mal. Y este fue un caso. Nosotros, sin saberlo, nos quedamos sin un ser grandísimo como era él”, continuó el goleador, que aseguró: “Lo extrañamos y lo vamos a recordar por siempre”.

El delantero uruguayo Santiago ‘Morro’ García, de 30 años, fue encontrado muerto este sábado en su departamento de la ciudad de Mendoza y la fiscal del caso, Claudia Ríos, confirmó que fue hallado “sobre la cama con un disparo en el parietal derecho”.

“Estaba sobre la cama y, por lo que ha adelantado Policía Científica, con un disparo de arma de fuego en parietal derecho y junto a él, un arma calibre 22″, aseguró la fiscal en una rueda de prensa. El jugador de Godoy Cruz estaba con tratamiento psiquiátrico.

“Ahora hay que esperar el resultado de la necropsia, Científica está trabajando. Sería imprudente decir cuándo sucedió, Científica nos va a decir el horario y la causa, debemos esperar esos resultados”, añadió Ríos en diálogo con la prensa.

El atacante, tiempo atrás, había dado una posible señal sobre cómo estaba procesando sus emociones. “Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué”, había declarado en una entrevista con TyC Sports.