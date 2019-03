Se le escapó: San Martín ganaba de visitante y Lanús lo empató en el tiempo adicionado

San Martín recibió otro duro golpe en su afán por mantener la categoría. Esta vez hizo casi todo bien, pero no pudo aguantar el triunfo ante Lanús. El Verdinegro ganaba 1 a 0 de visitante y el Granate se lo empató en el tiempo de descuento. El equipo de Forestello no pudo sumar tres puntos de oro para engrosar su promedio y tuvo que conformarse con uno que no le permitió salir de la zona del descenso.

El equipo del Pueblo Viejo lució de otra manera en su excursión por el sur del Gran Buenos Aires. Fue una de las mejores presentaciones fuera de casa y mereció mejor suerte. Gonzalo Castillejos abrió la cuenta para San Martín antes del final de la primera etapa y en la tercera chance que tuvo ante Ibañez. Lanús había sido mejor en los primeros minutos, pero se fue desdibujando y casi no inquietó a Ardente.

El Verdinegro se paró bien en el complemento y contó con dos jugadas muy claras como para sentenciar la historia. Dening, que jugó como en los viejos tiempos, le puso la pelota en la cabeza a Cristaldo y el volante estrelló su remate contra el palo. La segunda fue otro centro que Rodríguez, en su afán por convertir, desvió la pelota y se la sacó a Palacios Alvarenga que se relamía para empujarla en el área chica.

San Martín no lo liquidó y lo pagó carísimo en el final a pesar de no haber sufrido en la zona defensiva. Un córner desviado en el primer palo encontró solo y habilitado a José Sand para fusilar a Ardente y poner el 1 a 1 a los 47' del complemento. Fue un mazazo a la ilusión verdinegra que vuelve a dejar puntos importantísimos en el camino.

El equipo de Forestello sufrirá durante todo el fin de semana a la espera de los resultados de sus rivales. El Verdinegro sabe que no podrá salir de los puestos de descenso y que los de abajo podrían acercarse un poco más a falta de sólo tres fechas para el final de la Superliga.