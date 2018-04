Se conoció quién será el relator del Mundial en la Televisión Pública

El Pollo Vignolo es uno de los relatores más reconocidos y fue el mismo el que confirmó que relatará los partidos de la selección argentina en el Mundial Rusia 2018 por la Televisión Pública.

"Les cuento que voy a relatar al seleccionado argentino en el mundial por la TV Pública. Siempre es un placer, una pasión, un inmenso privilegio estar con la selección. Gracias a ustedes por acompañar. Vamos Argentina", afirmó.

Embed Les cuento que voy a relatar al seleccionado Argentino en el mundial por la Tv Publica .Siempre es un placer, una pasión , un inmenso privilegio estar con la selección. Gracias a ustedes por acompañar. Vamos Argentina ! pic.twitter.com/6BBYb837HP — Sebastián Vignolo (@PolloVignolo) 18 de abril de 2018

Más allá de mostrarse contento por acompañar con su voz al seleccionado nacional, Vignolo no escondió su preocupación por el presente físico de los jugadores que conformarían la lista para el Mundial y puso la lupa sobre el Kun Agüero.

"Arranqué bastante preocupado hoy. Estamos a nada y es momento para sincerarse. Ver quién está bien y quién está mal", comentó el "Pollo"en su editorial de 90 Minutos de Fútbol.

"Me preocupa lo del Kun Agüero, es determinante. Mucho más que si va o no Armani. A esta altura de la jornada no tener en claro físicamente, más allá de los nombres, los que están y los que no", concluyó.