Se conoció el rival de San Martín en su debut en la Primera Nacional

El formato de competencia será con dos zonas de 16 equipos, cuyos ganadores disputarán una final entre sí para lograr el primer ascenso a la Superliga.





En tanto, el perdedor jugará el Reducido. Allí clasificarán del 2° al 4° de cada zona y se medirán con la modalidad de 2° vs 4°, 3° vs 3° y 4° vs 2°. De esas llaves saldrán tres ganadores que se sumarán en semifinales junto al perdedor de la gran final, en busca del segundo ascenso a la máxima divisional.



Por su parte, en cuanto a los descensos, serán dos (un equipo de cada zona). A su vez, desde la Superliga serán tres equipos lo que bajen de categoría.





En la segunda ronda se invertirán las localías de las zonas.







-Zona A-



Ferro, Platense, Belgrano de Córdoba, San Martín (San Juan), Mitre (Santiago del Estero) Chicago, Atlanta, Barracas Central, Deportivo Morón, Temperley, Argentino Agropecuario (Carlos Casares), Estudiantes (Río Cuarto), Alvarado (Mar del Plata), Guillermo Brown (Puerto Madryn) e Independiente Rivadavia (Mendoza).







Primera fecha: Mitre-Estudiantes; Belgrano-San Martín (SJ); Alvarado-Agropecuario; Guillermo Brown-Barracas Central; Chicago-Morón; Estudiantes de Río Cuarto-Temperley; Ferro-Platense; Atlanta-Independiente Rivadavia.







-Zona B-



Tigre, Instituto (Córdoba), San Martín (Tucumán), All Boys, Villa Dálmine, Defensores de Belgrano, Almagro, Quilmes, Deportivo Riestra, Chacarita Juniors, Brown de Adrogué, Sarmiento (Junín), Atlético de Rafaela, Santamarina (Tandil), Gimnasia (Jujuy) y Gimnasia (Mendoza).







Primera fecha: Gimnasia (M)-Defensores de Belgrano; Tigre-Quilmes; Brown (A)-Rafaela; Chacarita-All Boys; Riestra-Gimnasia (J); Sarmiento-Santamarina; Villa Dálmine-Instituto; Almagro-San Martín (T).

