Schwartzman se metió en la polémica de Djokovic y los contagios

Novak Djokovic tiene coronavirus y el mundo del tenis quedó en una polémica por los casos que sucedieron luego del torneo Adria Tour que organizó el número 1 del mundo. Diego Schwartzman, el argentino mejor rankeado en la ATP, opinó al respecto.

"Djokovic está haciendo un esfuerzo enorme para que la igualdad entre los jugadores sea mayor. No se cuidó como se tenía que cuidar y lamentablemente le salió mal. Veo las buenas intenciones que tuvo de empezar a tener una preparación", aseguró Schwartzman en una charla en Club 947.

"No sé cómo va a ser la vuelta. No sé si vamos a tener la cabeza cien por ciento en el tenis. No va a ser fácil desde el lado mental. Quiero salir a competir ya. Si me dicen que el US Open es en dos semanas, tengo ganas de estar ahí, pero hay detalles que no sabemos. Si llega a pasar lo que pasó en el Adria Tour y si me contagio, no tenemos idea de quién lo resuelve", explicó el Peque.

"El tenis es uno de los deportes que podría volver. Cuando se autoriza a salir a correr y no un deporte en el que estás a 25 metros de distancia, no lo entiendo muy bien, pero entiendo que es difícil tomar las decisiones", detalló y remarcó que es "espectacular" el protocolo presentado por la Asociación Argentina de Tenis.