Scaloni habló sobre el retiro de Messi de la Selección

“Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó. Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble”, agregó Scaloni.

“Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos.

Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona.

Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años. Hay que vivir y sentir lo que él representa para todos nosotros, incluso para gente que no es de Argentina y para los rivales".