Santos Borré habló de su futuro y encendió las alarmas en el mundo de River

Rafael Santos Borré volvió a encender las alarmas en River Plate respecto a su futuro. Si bien cuando el colombiano llegó a la Argentina fue cauteloso a la hora de hablar sobre una posible salida, no cerró las puertas del todo.

El delantero, de 24 años, concedió una nota radial para el programa El Vbar Caracol, de su país, encendió las alarmas cuando le preguntaron si iba a seguir en River.

“Vamos a esperar a ver qué pasa”, dijo uno de los goleadores de la pasada Superliga.

El Atlético Madrid, tiene el 50% del pase del delantero y desde 2019 cuenta con la posibilidad de adquirir la otra mitad, perteneciente a los dirigidos por Marcelo Gallardo, por siete millones de euros.

Es más, en las últimas horas, surgió una supuesta negociación de Atlético Madrid con un intermediario para poder llevar al delantero a Italia. El jugador lleva 111 partidos con la camiseta La Banda en cuatro años donde marcó 39 goles.

Las palabras del colombiano ahora abren un sinfín de especulaciones, ya que distan de las que esbozó cuando regresó al país tras pasar algunos días de la cuarentena en su país. “Estoy muy feliz y tranquilo en River. Es un equipo que me ha dado muchas cosas. Lo que llegue hay que analizarlo, pero no estoy apurado para tomar una decisión. Sé que el tema del contrato es complejo por las cláusulas que hay, pero estoy tranquilo por el respaldo del cuerpo técnico y los compañeros”

Juanfer Quintero fue la primera baja

Pese a que aún no se hizo oficial, la primera baja resonante es la de Juan Fernando Quintero al Shenzhen de China (el mediocampista hace varios días que no se presenta a entrenar y actualmente se encuentra en Miami resolviendo algunos asuntos personales). Además, desde el entorno de Jorge Carrascal (lo representan las mismas personas que al ex Porto), avisan que en los próximos días podría llegar un nuevo ofrecimiento del CSKA Moscú.