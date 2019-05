Sanjuaninas en GEBA: así se jugará la 2ª fecha del Argentino femenino de hockey

Segunda fecha:

Martes:

13; Barrio Rivadavia vs. Petroleros (Mza.)

14.15; Unión vs. Andes Talleres (Mza.)

15.30; Concepción vs. Maipú (Mza.)

16.45; Vélez (Bs. As.) vs. Valenciano

18; SEC vs. Estudiantil Porteño (Bs. As.)

19.15; GEBA (Bs. As.) vs. Huracán (Bs. As.)

20.30; Acto inaugural

21.30; UVT vs. Ciudad (Bs. As.)





Posiciones:

Zona A: Andes Talleres y Unión 3; Huracán 0.

Zona B: GEBA 1 y Barrio Rivadavia 1; Petroleros 0.

Zona C: Ciudad, Vélez, Valenciano y UVT 1.

Zona D: Concepción 3, Maipú y Estudiantil Porteño 1, SEC 0.