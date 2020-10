No sancionarán al arquero del Everton tras el fuerte golpe a Virgil Van Dijk

Jordan Pickford, arquero del Everton de Inglaterra, no será sancionado tras la dura entrada contra Virgil Van Dijk el sábado último, y que terminó con la grave lesión del defensor del Liverpool, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Durante el clásico de la ciudad inglesa de Liverpool, que terminó empatado en dos goles, Pickford se lanzó sobre Van Dijk para impedir su remate, jugada en la que impactó de forma violenta sobre la rodilla derecha del defensor.

Como consecuencia de la dura entrada del arquero, Van Dijk se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y se perderá la temporada, ya que tendrá para varios meses de recuperación, señalaron los medios de prensa ingleses.

En tanto, la Federación inglesa (FA) no sancionará a Pickford, puesto que solo revisa acciones que no fueron vistas por el árbitro o por el VAR, y no fue el caso de la jugada en cuestión, señaló el diario español Mundo Deportivo.

El Liverpool, en tanto, se puso en contacto con la Premier League por lo que entiende no fue un uso correcto del VAR, puesto que más tarde les fue denegada la victoria con un tanto de Jordan Henderson, anulado por fuera de juego.