"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Lanús

San Martín se juega todo ante Lanús, en el Hilario Sánchez

El encuentro arranca a las 21.30. Buscará otra victoria para continuar en primera.

San Martín (SJ) y Lanús jugarán este sábado desde las 21.30 en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto verdinegro acumula un invicto de cinco partidos y sueña con salvarse del descenso..

El elenco dirigido por Leandro Romagnoli parecía ser un claro descendido hace algunas fechas, cuando los resultados no se le daban y se hundía tanto en los promedios como en la tabla anual, sin embargo, amuchó cinco duelos sin conocer la derrota y quedó a tiro de la salvación, a pesar de no depender de sí mismo. El cuadro sanjuanino viene de igualar sin goles ante Godoy Cruz en el clásico del Cuyo y le quedan dos finales por jugar, en las que si las cosas le resultan, podría incluso clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.

El Grana no pudo frente a su clásico rival y cayó 2 a 1 con Banfield, pero eso no opaca el semestre casi intachable del equipo de Mauricio Pellegrino, que hasta su última presentación atravesaba una racha de diez duelos sin perder que lo llevó a pelear el liderazgo de la Zona B y a estar en la lucha por clasificar a competencias internacionales, ya sea por tabla anual o por el cupo que otorga ganar la Copa Sudamericana, de la que jugará la final versus Atlético Mineiro en Asunción el próximo 22 de noviembre.

Te puede interesar...

La probable formación de San Martín (SJ) vs. Lanús, por el Torneo Clausura

Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horario Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

El posible once de Lanús vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

San Martín (SJ) vs. Lanús, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 21.30
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Germán Delfino
  • TV: ESPN Premium
  • Estadio: Estadio Ingeniero Hilario Sánchez

Temas

Te puede interesar