San Martín se juega todo ante Lanús, en el Hilario Sánchez

La probable formación de San Martín (SJ) vs. Lanús, por el Torneo Clausura
Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horario Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
El posible once de Lanús vs. San Martín (SJ), por el Torneo Clausura
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
San Martín (SJ) vs. Lanús, por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 21.30
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Germán Delfino
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Estadio Ingeniero Hilario Sánchez