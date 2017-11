San Martín goleó a Desamparados en el clásico femenino y ya están los cruces de cuartos

El torneo femenino de fútbol de Liga Sanjuanina completó este domingo su segunda ronda. San Martín goleó a Desamparados en el duelo destacado de la última jornada que se jugó en la cancha de Alianza. Ahora serán ocho los equipos que buscarán quedarse con el título.

El clásico femenino quedó en manos de las Verdinegras que superaron con comodidad a las Puyutanas. Las dirigidas por Pepe Bravo ganaron 4 a 0 con los goles de Fernanda Grecco, autora de tres conquistas, y el restante de Rocío Arredondo.

El campeonato que revolucionó el fútbol femenino de la provincia comenzará a jugar desde el próximo fin de semana los cruces de cuartos de final. Los duelos quedaron confirmados con los resultados del domingo y serán: San Martín vs. Alianza; Miguel Sánchez vs. Renegadas; Sarmiento vs. Palermo y Las Lobas vs Libertad Juvenil.

Resultados del domingo:

San Martín 4 - Desamparados 0

Catita Moreno 0 - Las Lobas 3

Alianza 1 - Trinidad 1

Manantial (no se presentó) - Sarmiento

SEC Cambaceres 0 - San Lorenzo 1

San Martín A 1 - San Agustín 4

Aberastain 1 - Del Bono 2

Lib. Juvenil 3 - 9 de julio 0

M. Sánchez 1 - V. María 0

Renegadas 1 - Palermo 2