San Martín dejó escapar una buena chance y perdió 1 a 0 con Rosario Central

San Martín necesitaba sumar en su excursión por Rosario y se vuelve a San Juan con las manos vacías. El Verdinegro perdió 1 a 0 con Central en el duelo pendiente de la 7ª fecha de la Superliga. El equipo de Forestello dejó pasar una buena oportunidad para tomar un poquito de aire en su afán por mantener la categoría. Sigue afuera de los puestos del descenso, pero más cerca de la zona roja.





Los del Pueblo Viejo salieron a jugar con la intención de presionar a Rosario Central bien arriba y tratar de manejar la pelota con tranquilidad. Por momentos el plan funcionó y en otro no tanto. El equipo de Bauza tuvo, en la primera parte, situaciones claras para anotar. Ruben, Zampedri y Camacho no pudieron derrotar a Ardente. Palacios y Mosca estuvieron cerca en el Verdinegro. La primera parte se fue con un inmerecido 0 a 0 y con la gran polémica de la noche. Lamolina no vio penal en una clara mano de Cabezas tras un remate de Mosca y privó al Verdinegro de una chance de oro.





En el complemento no pasaba demasiado cuando pegó Rosario. Zampedri se demoró y se perdió una jugada muy clara que terminó con un rechazo apurado de Milo. La pelota le cayó a Parot que sacó un fuerte remate que pareció sorprender a Ardente y le venció las manos. El Canalla se puso en ventaja cuando iban sólo 15´ y a partir de allí poco hizo en ataque.





El Verdinegro necesitó de algunos minutos para acomodarse y en los últimos 15 fue con todo por el empate. Los de Forestello estuvieron cerca con Castillejos que en una no pudo rematar y en otra encontró una buena respuesta de Ledesma. El arquero local tuvo la gran atajada de la noche cuando con el pie le sacó remate a quemarropa de Villaruel. Sobre el cierre intentó por arriba y tuvo algunos cabezazos que inquietar a los locales.





Lamolina, de flojísimo arbitraje, dio el final y los jugadores de San Martín se le fueron encima. Los reclamos por el penal no cobrado de poco servían cuando la derrota ya estaba consumada y el Verdinegro se fue masticando bronca al vestuario. El equipo sabe que tuvo una buena oportunidad para sumar y tomar un poquito de aire y se le fue de las manos.





Mirá las mejores jugadas:

Embed #TNTSports | Reviví las jugadas más importantes del triunfo del Canalla sobre San Martín de San juan en Arroyito por 1-0 con un golazo de Alfonso Parot.

#RosarioCentral #SanMartínSJ pic.twitter.com/IQVQcj5hI1 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 28 de noviembre de 2018