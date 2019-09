San Lorenzo se recuperó ante Banfield y mira otra vez de cerca al líder Boca

Se despertó San Lorenzo y recuperó terreno en la Superliga. Ganó. Con lo justo. Sin mostrar nada de su juego ofensivo de siempre, salvo otro tanto de su lateral goleador. Y apelando a defender el resultado durante toda la segunda etapa, que jugó con uno menos. Al mejor estilo Falcioni, Pizzi defendió la victoria y tuvo en Navarro al hombre clave. El 1-0 ante Banfield en Peña y Arenales, en el primer turno dominguero, lo hizo volver a encaminarse en el torneo después de dos derrotas seguidas.







Se atragantó con el café con leche del desayuno el Banfield de Julio César Falcioni bajo el placentero sol de la mañana del Florencio Sola. Todavía no se había sacado las lagañas y ya perdía ante el Ciclón. Fue Bruno Pittón el dueño del grito que despabiló a todos en la cancha. De derecha a izquierda, el centro de Andrés Herrera no pudo ser despejado por Luciano Lollo y el lateral azulgrana no perdonó con un zurdazo cruzado lapidario. Era la primera llegada de riesgo y la efectividad hacia marcar la diferencia en favor de la visita.





Tenía paciencia el equipo comandado por Juan Antonio Pizzi para elaborar desde el medio, con Fernando Belluschi hacia los costados, y con los gemelos Romero, uno de cada lado. Y lo más interesante en el juego se veía cuando Oscar y Ángel lograban juntarse y conectarse. Se buscan, se entienden y tratan de aprovechar eso siempre en San Lorenzo. Esta vez no fue la excepción, aunque al estar uno en cada punta no en todas las jugadas se pueden encontrar. Un centro de Oscar, por caso, buscó la cabeza de su hermano, aunque el frentazo salió desviado. Ángel probó con un tiro cruzado. Belluschi, con otro por arriba. San Lorenzo no se lucia pero tenía sus chances.





¿Y Banfield? No se quedó atrás. El gol tempranero no lo intimidó. Resistió esos sofocones posteriores y se acomodó en el campo. Buscó presionar y así puso en apuros a la última línea de su rival, que bastante desconcierto demostraba. Falcioni sabía que el Ciclón la pasa mal con las pelotas paradas en contra, justamente uno de los fuertes del trabajo del Emperador. Renato Civelli ganó de cabeza en la primera. Junior Arias disparó desde lejos. Pero Nicolas Navarro tenía los ojos bien abiertos y las manos firmes.





Tenía que prestarle atención a los dos Arias, el arquero visitante. Al propio y al delantero de Banfield. Es que Cachila, en su segundo partido con la camiseta azul y roja, no hizo pie y daba ventajas. El uruguayo perdió con Julián Carranza y Navarro debió desactivar otra vez el empate del local. La defensa de los de Boedo, con varias bajas (lesionados están Fabricio Coloccini y Victor Salazar; Marcos Senesi fue vendido), no está aceitada y presenta desajustes graves. Cómo en el contraataque de Arias que no terminó en gol por la falta de fineza en la definición del delantero. Y como en la expulsión de Gerónimo Poblete, que tuvo que cerrar como lateral derecho (Oscar Romero perdió la pelota) y se ganó la segunda amarilla.





Banfield era a esa altura el que manejaba el balón en su estadio. Y merecía algo más que estar un tanto abajo. El Arias defensor agarró en el área a Civelli, que respondió con dos golpes certeros. Era penal para el Taladro y expulsión de Civelli. El árbitro Facundo Tello no cobró la pena máxima y sólo le mostró amarilla al zaguero central local. Y así se terminó la historia de la primera mitad, con ventaja para San Lorenzo pero también una mueca de preocupación.





La expulsión cambió la silueta del encuentro. Pizzi rearmó sus piezas: sacrificó a Oscar y mandó a Mauro Pittón para plantar dos líneas de cuatro y dejar a Adam Bareiro como único punta. Si Bareiro casi no la tocaba con 11, ahora menos. Con el resultado a favor, resignó el ataque JAP y se propuso resistir un tiempo. A Banfield le costó penetrar esa defensa del Ciclón, que se ordenó mejor. Había menos espacios y ya no pisaba el área de Navarro con peligro Banfield. Falcioni apostó por sacrificar a un defensor y agregar más gente en ataque: sacó a Rodrigo Arciero y metió a Matías Moya.





Las pelotas detenidas entonces siguieron siendo la herramienta del Taladro, que no pudo agujerear al sólido Navarro. En los guantes de su arquero, San Lorenzo atesoró otra vez tres puntos después de dos partidos de sequía.